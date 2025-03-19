Суспільство

В Україні масово блокують сайти казино: хто у списку під забороною?
19 Березня 2025 15:56
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Станом на кінець лютого 2025 року в Україні заблоковано 8966 сайтів, з яких майже 70% (близько 6000 доменів) асоціюються з азартними іграми. Такі дані наводить дослідження Uablocklist. Це значно більше, ніж у сусідніх країнах. Так, у Молдові у реєстрі заборонених гральних платформ на початок лютого налічувалося 2147 сайтів, а в Казахстані станом на жовтень 2024 року – лише 1820 доменів.

Заблоковані онлайн-казино України / Інфографіка Uablocklist
Заблоковані онлайн-казино України / Інфографіка Uablocklist

Зростання кількості блокувань

Процес блокування нелегальних гральних ресурсів в Україні розпочався у 2020 році, коли під санкції потрапили перші 75 доменів. З кожним роком їх кількість стрімко зростала:

  • 2021 рік – 586 доменів;
  • 2023 рік – 982 домени;
  • 2024 рік – рекордні 4500 доменів;
  • 2025 рік (за перші два місяці) – ще 452 домени.

Проте варто зазначити, що в Україні немає відкритого реєстру заблокованих казино. Дані збираються з різних джерел, включаючи рішення КРАІЛ, НКРЗІ, РНБО, судові ухвали та укази Президента.

Найбільш заблоковані бренди

Серед найбільш заблокованих сайтів переважають майданчики, пов’язані з популярними азартними брендами. Лідером є Vavada – 329 заблокованих доменів. До першої п’ятірки також увійшли:

  • Vulkan – 187 доменів;
  • Rox Casino – 166 доменів;
  • Parimatch – 146 доменів;
  • Melbet – 144 домени.

Водночас популярність бренду серед українських користувачів не завжди корелює з кількістю заблокованих сайтів. Наприклад, Parimatch є одним з найпопулярніших казино в Україні, але за кількістю заблокованих доменів поступається Vavada майже вдвічі.

Інфографіка Uablocklist
Інфографіка Uablocklist

Блокування та пошукова видимість

Попри масові блокування, багато сайтів азартних брендів продовжують з’являтися в пошуку Google. Наприклад:

  • Vavada – серед 10 знайдених у пошуку сайтів лише 1 перебуває у списку заблокованих;
  • Parimatch – 6 сайтів, з яких 4 заблоковані;
  • Melbet та 1xbet – по 13 сайтів у пошуку, але у списку заблокованих лише 7 і 5 відповідно.

Також під блокування потрапляють сайти, асоційовані з легальними брендами, такими як Космолот, Favbet, GGbet, Pin-Up. Зміст цих сайтів часто є інформаційно-рекламним, а не таким, що безпосередньо пропонує азартні ігри.

Інфографіка Uablocklist
Інфографіка Uablocklist

Порівняння з Молдовою та Казахстаном

В інших країнах ситуація з блокуванням азартних сайтів суттєво відрізняється. У Казахстані під санкції потрапляють навіть сторінки казино в соцмережах. Там найбільше блокувань стосуються Vulkan (119 сайтів), Vavada (73 сайти) та Pin-Up (95 сайтів). Натомість 1xbet у Казахстані майже не блокується – лише 2 домени.

У Молдові ж 1xbet є безумовним лідером серед заблокованих ресурсів – 661 сайт. Для порівняння, друге та третє місця займають Vulkan і Melbet з лише 20 заблокованими доменами.

Цікаво, що при всіх відмінностях у підходах до блокування азартних сайтів, у трьох країнах найчастіше під санкції потрапляють бренди з російським походженням. Це свідчить про активну боротьбу з тіньовими схемами грального бізнесу, які намагаються проникнути на різні ринки.

Інфографіка Uablocklist

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