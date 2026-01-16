У Змієві водій Chevrolet збив 9-річну дитину на пішохідному переході

У місті Зміїв Чугуївського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмовано малолітню дитину. Хлопця доставили до медичного закладу.
Про це повідомили в поліції Харківської області.
Аварія сталася 16 січня близько 16:05 у Змієві.
За даними правоохоронців, 18-річний водій автомобіля Chevrolet здійснив наїзд на пішохода 2015 року народження, який переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.
Унаслідок ДТП дитина дістала тілесні ушкодження. Потерпілого доставили до медичного закладу.
Наразі слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.