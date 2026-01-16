У Змієві водій Chevrolet збив 9-річну дитину на пішохідному переході

Через атаки по енергетиці на Харківщині можливі відключення світла до 6–8 годин

В Одесі під час мобілізації вимагали $6 тисяч за недоставлення до ТЦК

Зеленський зустрівся з Кубраковим, якого звільнив з посади віце-премʼєра у 2024

За даними правоохоронців, 18-річний водій автомобіля Chevrolet здійснив наїзд на пішохода 2015 року народження, який переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

У місті Зміїв Чугуївського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмовано малолітню дитину. Хлопця доставили до медичного закладу.