У ЗМІ просочилися подробиці атаки безпілотників на Москву

Вибухові пристрої безпілотників, які влучили у житлові будинки під час атаки в Москві та Підмосков’ї 30 травня, не спрацювали, оскільки дрони були націлені на інші об’єкти. Такого попереднього висновку дійшли експерти, які оглянули уламки безпілотників, пише «Комерсант».

Тільки під час зіткнення одного дрона з трьох, що потрапили до будинків, стався вибух — на вулиці Атласова у Новій Москві. За попередніми даними, від удару об стіну вибухівка цього безпілотника не здетонувала або вибухнула не повністю. Яскравий спалах, який бачили деякі очевидці та зняла камера спостереження, низка експертів пояснюють займанням парів бензину в розбитому двигуні дрону, пише газета.

У двох інших випадках — на Ленінському проспекті та Профспілковій вулиці — вибухів зовсім не сталося. На Профспілковій вулиці безпілотник не вибухнув, навіть коли влетів у одну з квартир будинку. За даними “Комерсанта”, бойова частина цього безпілотника складалася з бронебійного кумулятивного боєприпасу КЗ-6, який був заряджений майже двома кілограмами вибухівки та, серед іншого, використовується для знищення забетонованих укриттів та злітно-посадкових смуг.

Міноборони РФ повідомляло, що всі три безпілотники були придущені засобами радіоелектронної боротьби, «втратили управління та відхилилися від намічених цілей», нагадує «Комерсант». «При цьому передбачається, що, потрапивши в будинки, які опинилися на їхньому шляху, вибухові пристрої в БПЛА не спрацювали ще й тому, що для них вони були хибними цілями — дрони летіли для атаки на інші об’єкти», — йдеться у статті.

Цю версію має підтвердити чи спростувати експертиза Слідчого комітету Росії. Експертам також доручили встановити, які саме дрони атакували Москву. Поки що відомо, що це були безпілотники літакового типу.

Безпілотники, що врізалися в житлові будинки, могли не вибухнути з двох причин: або на них був встановлений контактний підривник, який здатний привести в дію вибуховий пристрій тільки при зіткненні з певним типом поверхні (і він не спрацював), або дрони повинні були вибухнути в певній точці, заданій GPS.