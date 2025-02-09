У Житомирській області знайшли травмованого львів’янина: що відомо про цей випадок

Поблизу Житомира на узбіччі дороги знайшли 33-річного львів’янина Степана Більченка з тяжкими травмами голови. Він зник 7 лютого.

Як повідомили в громадській організації Gender Stream, чоловіка викрали у Львові біля Стрийського ринку близько 9:00 ранку. Наступного дня його випадково помітив водій на узбіччі дороги під Житомиром і викликав швидку. Медики діагностували в нього перелом основи черепа, гематому та набряк мозку.

У Gender Stream зазначили, що Більченко був монітором злочинів на ґрунті ненависті до ЛГБТКІ+-спільноти. Його родина розпочала збір коштів на лікування.

Що кажуть у ТЦК та військовій частині

Львівський обласний ТЦК повідомив, що Степан Більченко не перебував на військовому обліку та не оновлював свої дані, через що його доставили до Личаківсько-Залізничного ТЦК. Після проходження медкомісії його визнали придатним до служби у ЗСУ.

За даними військових, 5 лютого чоловіка призвали до лав ЗСУ, а 6 лютого його направили до військової частини А2900 для проходження базової підготовки.

У Центрі Десантно-штурмових військ заявили, що Більченко нібито мав намір самовільно залишити частину. За офіційною версією, 7 лютого під час транспортування особового складу він невдало вистрибнув із машини, отримав тяжкі травми та зник у невідомому напрямку. Того ж дня військову частину сповістили, що Більченко перебуває у лікарні.

Що каже поліція

У поліції Житомирської області підтвердили, що водії знайшли на дорозі травмованого чоловіка, якого доправили до реанімації.

За словами колег Більченка, він зник під час перевезення особового складу до тренувального центру. Чоловік перебував у кузові військової вантажівки та, ймовірно, вистрибнув під час руху.

Під час першого спілкування з поліцейськими Більченко заперечив причетність сторонніх осіб до отриманих травм.

Наразі триває розслідування всіх обставин цього інциденту.