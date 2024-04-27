Кримінал

У Житомирській області вчитель вбив та поранив колишніх учнів

27 Квітня 2024 20:31
вбивство, кримінал
Місце злочину у селі Луковець / Фото НПУ

Поліція Житомирщини затримала вчителя за підозрою у вбивстві та пораненні колишніх учнів.

За інформацією місцевих правоохоронців, у ході конфлікту та бійки 23-річний чоловік завдав ножових поранень двом 17-річним юнакам, у результаті чого один із них загинув. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Подія сталась ввечері 25 квітня у селі Луковець на Житомирщині. До поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що неподалік магазину двоє юнаків отримали ножові поранення від незнайомця.

Як стало відомо правоохоронцям, двоє хлопців приїхали до свого колишнього вчителя, аби з’ясувати стосунки. Один із них звинуватив чоловіка, що той кавалерував до його дівчини. Згодом конфлікт переріс у бійку. 23-річний чоловік дістав ножа та почав наносити удари опонентам. Для 17-річного жителя смт Хорошева поранення стало смертельним. За життя його однолітка, мешканця с. Краївщини, нині борються медики.

Оперативники розшукали підозрюваного за місцем проживання та затримали. Поліцейські знайшли та вилучили ймовірне знаряддя злочину – ніж, та відправили його на експертне дослідження.

Чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство. Слідство клопотатиме до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


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