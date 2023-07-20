Кримінал

У Житомирі чоловік зарізав військового

20 Липня 2023 14:30
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вбивство, житомир

У Житомирі 41-річний місцевий житель зарізав 23-річного військовослужбовця. Трагедія сталася через зауваження чоловікові.

Про всі подробиці повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

“До чоловіка у гості прийшов приятель-військовослужбовець, який приїхав у відпустку. Також були присутні ще й співмешканки обох чоловіків. Упродовж тривалого застілля зі вживанням алкогольних напоїв гість та господар декілька разів виходили у двір для  розмов.
Під час однієї з таких розмов потерпілий зауважив, щоб обвинувачений не ображав свою співмешканку. Однак господар відреагував неадекватно: пішов до хати, взяв ніж та раптово вдарив військовослужбовця у шию”, – повідомили у відомстві.

Від поранення у сонну артерію, що спричинило велику крововтрату, хлопець помер на місці.

На суді свою провину зловмисник визнав частково, пояснивши, що не бажав смерті приятелю. Його засуджено до 10 років позбавлення волі.


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