У Зеленського повідомили подробиці “мінування” Офісу президента

Співробітники Служби безпеки Президента у взаємодії з Національною поліцією України та СБУ встановили місцезнаходження лжемінера та провели його затримання. Ним виявився 51-річний мешканець Києва, який підозрюється у наданні неправдивого повідомлення про мінування будівлі Офісу Президента України ввечері 28 листопада 2022 року.

У квартирі чоловіка виявлено та вилучено мобільний телефон із SIM-картою, з якої було відправлене неправдиве повідомлення про мінування. Також у його помешканні було виявлено комуністичну символіку та георгіївські стрічки.

Чоловікові вже оголошено про підозру у неправдивому повідомлені про підготовку вибуху будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади.