У Львові чоловік погрожував підірвати будівлю держустанови

3 березня об 11:30 у Львові чоловік зателефонував на спецлінію та повідомив, що планує підірвати будівлю державної установи. Затриманому загрожує покарання – до шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Під час огляду будівлі жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було. У результаті проведених заходів правоохоронці встановили особу чоловіка та його місце перебування. 64-річного жителя Київської області затримали.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею “Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності” Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років.