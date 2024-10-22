На Харківщині реалізують пілотний проєкт із пріоритизації гуманітарного розмінування

У Харківській області буде реалізований пілотний проєкт із пріоритизації гуманітарного розмінування.

Про це домовилися з Великою Британією та Швейцарією під час Конференції з протимінної діяльності в Лозанні, повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Мета проєкту — напрацювати ефективний алгоритм, що дозволить очистити передусім ті землі, яких потребують люди та економіка”, – зазначив Шмигаль.

За його словами, в Україні вже повернули в експлуатацію 35 тис. квадратних кілометрів земель.

“Прагнемо в рази пришвидшити темпи робіт. Наша амбітна мета — до 2033 року обстежити абсолютну більшість потенційно замінованої території”, – додав очільник уряду.