Економіка

На Харківщині реалізують пілотний проєкт із пріоритизації гуманітарного розмінування
22 Жовтня 2024 15:01
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кабмін, мінування
Ілюстративне фото / ДСНС

У Харківській області буде реалізований пілотний проєкт із пріоритизації гуманітарного розмінування.

Про це домовилися з Великою Британією та Швейцарією під час Конференції з протимінної діяльності в Лозанні, повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Мета проєкту — напрацювати ефективний алгоритм, що дозволить очистити передусім ті землі, яких потребують люди та економіка”, – зазначив Шмигаль.

За його словами, в Україні вже повернули в експлуатацію 35 тис. квадратних кілометрів земель.

“Прагнемо в рази пришвидшити темпи робіт. Наша амбітна мета — до 2033 року обстежити абсолютну більшість потенційно замінованої території”, – додав очільник уряду.


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