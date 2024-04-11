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У застосунку “Укрзалізниці” з’явилася функція моніторингу квитків

11 Квітня 2024 15:58
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укрзалізниця
Пасажирський потяг / Фото: Укрзалізниця

“Укрзалізниця” запустила функцію моніторингу квитків у застосунку з можливістю автовикупу для всіх користувачів.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Тепер для користувачів, авторизованих через “Дія.Підпис”, доступний моніторинг двох типів:

  1. моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
  2. моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У компанії пояснили, що у випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

“Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку (тож перевірте, чи вони увімкнені в налаштуваннях вашого профілю). Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки”, — йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім “Інтерсіті+”) та прямого поїзда “Київ — Відень”. Проте пасажири можуть отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

“Ми продовжуємо постійно вдосконалювати застосунок, тож продовжимо приймати пропозиції та зауваження через “Зворотний звʼязок” в застосунку в темі “Відстежування вільних місць”. Принагідно дякуємо всім, хто тестував продукт та залишав свої коментарі — завдяки вам наша IT-команда суттєво покращила сервіс”, — додали в “УЗ”.


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