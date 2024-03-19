Суспільство

У Запоріжжі відкрився центр рекрутингу

19 Березня 2024 15:22
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мобілізація, Запоріжжя
У Запоріжжі відкрився центр рекрутингу / Укрінформ

У Запоріжжі відкрився центр рекрутингу української армії, який є незалежним від Територіальних центрів комплектування.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Спільно з Міністерством оборони ми впроваджуємо на території міста Запоріжжя та Запорізької області інновації в частині рекрутингу в ЗСУ. Між мобілізацією та рекрутингом є велика різниця, бо для всіх представників військових частин є вкрай важливим саме якісний вмотивований склад, і людям вкрай важливо знати й розуміти, де вони будуть служити, в якій професії”, – сказав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як додав уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, такі центри надалі планують відкрити по всій Україні.

“Перший відкрито у Львові у лютому цього року. Він показав добрі результати. Зараз відкриваємо у Запоріжжі і потім в інших великих містах. Наша мета – створити мережу центрів, аби кожна людина, яка шукає себе як захисник, могла б прийти і з’ясувати всі питання. Рекрутинг це про добровільне залучення до захисту. Люди армії потрібні”, – сказав він.

У приміщенні нового центру рекрутингу ЗСУ щодня працюватимуть кілька рекрутерів, які консультуватимуть усіх охочих щодо служби в українському війську. Крім військових частин, в центрі також будуть рекрутери з підрозділів “Гвардії наступу”.


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