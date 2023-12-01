У Запоріжжі ліквідовано канал нелегальних перевезень до РФ – СБУ

Служба безпеки України ліквідувала в Запоріжжі канал незаконних пасажирських перевезень до Росії й тимчасово загарбаних регіонів та у зворотному напрямку.

Про це повідомила СБУ.

Встановлено, що серед «клієнтів» підпільних рейсів були колаборанти, які намагалися виїхати до Російської Федерації, щоб утекти від правосуддя.

Нелегальні поїздки за межі України зловмисники здійснювали двома автобусами під виглядом комерційної діяльності місцевого автотранспортного підприємства.

Маршрут до Росії пролягав через кілька європейських держав. Для безперешкодного пересування по території країни-агресорки фігуранти платили до бюджету РФ податки та збори.

Кінцевим пунктом призначення нелегальних перевезень були тимчасово загарбані райони на сході та півдні України, куди автобуси заїжджали з території Росії.

Вартість квитка на рейс становила 350 доларів в один напрямок.

Для проїзду по тимчасово захоплених територіях України зловмисники співпрацювали із представниками місцевих псевдоадміністрацій.

Серед іншого, фігуранти отримували від російських загарбників «замовлення» на приховане вивезення їхніх поплічників із підконтрольної Україні території.

Зокрема, нелегальним «трафіком» хотіла скористатися жителька тимчасово захопленої частини Запорізької області. За даними СБУ, жінка допомагала росіянам проводити псевдовибори до місцевих «законодавчих зборів РФ». У подальшому вона виїхала до Вінницької області, щоб сховати у родичів гроші, отримані від загарбників за проведення фейкового плебісциту.

Ворожа поплічниця збиралася замовити квиток у зворотному напрямку через фігурантів-перевізників, однак була викрита та затримана співробітниками СБУ.

Як з’ясувало слідство, нелегальні перевезення організував житель Запоріжжя. Раніше він відбував покарання за розбій. До протиправної діяльності чоловік залучив двох своїх знайомих, які займалися пошуком «клієнтів» та вели «чорну» бухгалтерію.

Щомісяця ділки отримували від своєї злочинної діяльності до 1 млн гривень.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів правоохоронці виявили мобільні телефони й документи з доказами злочинних дій та готівку, імовірно, одержану від нелегального бізнесу.

Усім трьом зловмисникам оголошена підозра за чч. 2, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.