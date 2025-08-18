У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок удару РФ зросла до 24 людей

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 18 серпня постраждали 24 людини. Загинули троє мирних жителів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Поранені внаслідок російського удару по обласному центру продовжують звертатися до мездакладів. Усі люди отримують необхідну допомогу. Частина з них продовжуватиме лікування амбулаторно”, — йдеться в повідомленні.

Як раніше розповів Федоров, рятувальники змогли деблокувати з-під завалів одного з постраждалих, який пізніше від отриманих травм помер.