Росіяни скинули на Запоріжжя п’ять авіабомб: спалахнули пожежі, є жертви

Вранці 22 вересня військові РФ здійснили масовану атаку на Запоріжжя. Близько 4:35 у місті пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“З вибухів і пожеж розпочався у Запоріжжі ранок понеділка. Росіяни скерували на місто щонайменше п’ять авіабомб”, – написав Федоров.
Окупанти атакували обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості. Двоє людей загинули, двоє поранені. Один із постраждалих у важкому стані.
Пошкоджено житлові будинки. Комунальники і служби соцзахисту надають допомогу постраждалим.