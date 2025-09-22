Росіяни скинули на Запоріжжя п’ять авіабомб: спалахнули пожежі, є жертви

Трамп заявив, що готовий захистити Польщу і країни Балтії у разі ескалації з боку РФ

На Кіровоградщині затримали чоловіка, який відкрив стрілянину по поліцейських

Окупанти атакували обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості. Двоє людей загинули, двоє поранені. Один із постраждалих у важкому стані.

“З вибухів і пожеж розпочався у Запоріжжі ранок понеділка. Росіяни скерували на місто щонайменше п’ять авіабомб”, – написав Федоров.

Вранці 22 вересня військові РФ здійснили масовану атаку на Запоріжжя. Близько 4:35 у місті пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.