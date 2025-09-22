        Суспільство

        Росіяни скинули на Запоріжжя п’ять авіабомб: спалахнули пожежі, є жертви

        Галина Шподарева
        22 Вересня 2025 07:07
        читать на русском →
        Пожежа на місці авіаудару по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА
        Пожежа на місці авіаудару по Запоріжжю / Фото: Запорізька ОВА

        Вранці 22 вересня військові РФ здійснили масовану атаку на Запоріжжя. Близько 4:35 у місті пролунали вибухи. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        “З вибухів і пожеж розпочався у Запоріжжі ранок понеділка. Росіяни скерували на місто  щонайменше п’ять авіабомб”, – написав Федоров.

        Реклама
        Реклама

        Окупанти атакували обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості. Двоє людей загинули, двоє поранені. Один із постраждалих у важкому стані.

        Пошкоджено житлові будинки. Комунальники і служби соцзахисту надають допомогу постраждалим.

        Наслідки атаки на Запоріжжя 22 вересня / Фото: Запорізька ОВА

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини