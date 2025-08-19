        Суспільство

        З’явилося відео ураження російського потяга з паливом на Запоріжжі

        Галина Шподарева
        19 Серпня 2025 17:12
        Палаючий російський потяг на Запоріжжі / Фото: t.me/ssternenko
        У мережі з’явилося відео ураження російського ешелону із паливом на Запорізькому напрямку Силами оборони України. По вантажному потягу з цистернами було завдано кілька ударів безпілотниками.

        Відео унікальної операції опублікував активіст Сергій Стерненко.

        “Ось так горів російський потяг сьогодні на Запоріжжі. Невідомі добрі люди з Сил оборони зупинили рухомий склад із паливом, а Роніни з 65 ОМБр доробили роботу”, — йдеться в повідомленні.

        ЗСУ знищили вантажний потяг РФ з цистернами у Запорізькій області / Фото: t.me/ssternenko

        Нагадаємо, потяг згорів на ділянці залізниці між Урожайним та Токмаком, куди окупанти транспортували пальне.

        “Російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає. Унікальна операція Сил оборони України”, – написав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.


