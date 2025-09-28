Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджені житлові будинки, щонайменше 22 людини поранено

У ніч на 28 вересня російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю. За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, з 1:00 до 5:30 ранку по місту зафіксовано щонайменше 100 влучань у різних районах. Найбільше постраждав Шевченківський район, де ракета влучила у багатоповерхові будівлі.

Загалом унаслідок атаки постраждали 22 людини. У них діагностували різані рани, переломи, контузії та отруєння чадним газом. Четверо поранені під час нічних обстрілів, ще щонайменше 15 — у Шевченківському районі. Троє постраждалих перебувають у важкому стані з політравмами та вибуховими пораненнями.

Усіх поранених доставили до лікарень, де їм надається необхідна допомога.

Федоров повідомив, що триває рятувальна операція та перевірка всіх пошкоджених будинків. Для мешканців, які залишилися без житла, буде організовано допомогу.

ОНОВЛЕНО в 9:50: Іван Федоров повідомив, що кількість поранених збільшилась до 27, серед яких троє дітей.