Кримінал

У Запоріжжі чоловік тримав 30 собак у однокімнатній квартирі: правоохоронці відкрили справу
13 Лютого 2025 15:43
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У Запоріжжі правоохоронці спільно з комунальниками вилучили 30 собак, яких місцевий житель утримував в однокімнатній квартирі.

Як повідомляє “Суспільне”, ще на початку лютого зооволонтерка Вікторія Скільсара заявила, що чоловік тримає понад 20 тварин, зокрема дорослих собак і цуценят.

За рішенням суду, 13 лютого з квартири вилучили 30 собак.

Працівники КП “Побутовик” вилучають тварин у жителя Запоріжжя / Фото: Суспільне

За словами начальниці сектору захисту тварин міськради Анастасії Проявко, собаки перебували в антисанітарних умовах, були недоглянуті та не знали, що таке вигул. Чоловікові залишать лише одну стерилізовану та вакциновану собаку, а решту передадуть волонтерам. Дорослих тварин стерилізують.

Сусіди розповідають, що чоловік тримав собак півтора року, а тварини не лише жили у закритому приміщенні, а й потерпали від жорстокого поводження. За словами місцевої мешканки Олени, господар їх бив і не забезпечував належного догляду.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами, що передбачає до трьох років позбавлення волі.


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