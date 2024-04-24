Суспільство

У Єврокомісії відреагували на зупинку надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном

24 Квітня 2024 16:57
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У Єврокомісії відреагували на зупинку надання консульських послуг українським чоловікам призовного віку за кордоном. 

Про це повідомляє “Радіо Свобода“.

“Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ регулює перебування переселенців з України на території ЄС). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку”, – сказала речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппер.

У ЄС не стали коментувати, чи підтримують це рішення української влади, не сказали й чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із простроченими документами.

“Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, – це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити”, – резюмував представник Єврокомісії Ерік Мамер.


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