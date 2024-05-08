Політика

У ЄС погодили використання прибутків від активів РФ для України

8 Травня 2024 17:20
росія, Євросоюз
Прапори України та ЄС / Фото: Getty Images

Посли ЄС погодилися використати кошти, отримані від заморожених російських активів для підтримки відновлення України та оборонної допомоги.

Про це повідомила пресслужба головування Бельгії в Раді Європейського Союзу.

“Посли ЄС погодили заходи щодо прибутків від активів РФ. Гроші підуть на підтримку відновлення та військової оборони України в умовах російської агресії”, – йдетья у повідомленні.

Рішення постпредів ще має фіналізувати Рада Європейського Союзу.


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