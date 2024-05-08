У ЄС погодили використання прибутків від активів РФ для України

Посли ЄС погодилися використати кошти, отримані від заморожених російських активів для підтримки відновлення України та оборонної допомоги.
Про це повідомила пресслужба головування Бельгії в Раді Європейського Союзу.
“Посли ЄС погодили заходи щодо прибутків від активів РФ. Гроші підуть на підтримку відновлення та військової оборони України в умовах російської агресії”, – йдетья у повідомленні.
Рішення постпредів ще має фіналізувати Рада Європейського Союзу.
🇺🇦 EU ambassadors agreed in principle on measures concerning extraordinary revenues stemming from Russia’s immobilised assets.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) May 8, 2024
👉 The money will serve to support #Ukraine's recovery and military defence in the context of the Russian aggression.