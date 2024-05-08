У ЄС погодили використання прибутків від активів РФ для України

Посли ЄС погодилися використати кошти, отримані від заморожених російських активів для підтримки відновлення України та оборонної допомоги.

Про це повідомила пресслужба головування Бельгії в Раді Європейського Союзу.

“Посли ЄС погодили заходи щодо прибутків від активів РФ. Гроші підуть на підтримку відновлення та військової оборони України в умовах російської агресії”, – йдетья у повідомленні.

Рішення постпредів ще має фіналізувати Рада Європейського Союзу.