Кримінал

Екс-командир тероборони “Південь” постане перед судом за за примус підлеглих будувати його маєток
6 Січня 2025 13:01
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армія, дбр
Командиру ТРО оголосили підозру у перевищенні службових повноважень / Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього командувача регіонального управління сил тероборони “Південь”, який використав своїх підлеглих для будівництва приватного будинку.

За даними слідства, у 2023 році посадовець залучив трьох військовослужбовців до робіт на своєму маєтку. Військові працювали понад рік, а отримані доплати пояснювалися нібито виконанням бойових завдань на передовій.

Обвинувальний акт уже передано до суду. Екс-посадовця, якого звільнили із лав ЗСУ, обвинувачують у зловживанні службовим становищем за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Маєток екскомандира ТРО “Південь” / Фото: ДБР

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