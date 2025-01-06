Екс-командир тероборони “Південь” постане перед судом за за примус підлеглих будувати його маєток

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього командувача регіонального управління сил тероборони “Південь”, який використав своїх підлеглих для будівництва приватного будинку.

За даними слідства, у 2023 році посадовець залучив трьох військовослужбовців до робіт на своєму маєтку. Військові працювали понад рік, а отримані доплати пояснювалися нібито виконанням бойових завдань на передовій.

Обвинувальний акт уже передано до суду. Екс-посадовця, якого звільнили із лав ЗСУ, обвинувачують у зловживанні службовим становищем за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.