Уночі росіяни атакували Україну ракетами та понад 120 дронами

У ніч на 6 січня росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 128-ма БпЛА.

У Повітряних Силах підтверджують збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших. 49 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

“Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 8:30 нові групи ворожих БпЛА вже заходять з півночі на територію України.