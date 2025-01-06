Суспільство

Уночі росіяни атакували Україну ракетами та понад 120 дронами
6 Січня 2025 09:37
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війна, ппо
Робота мобільних вогневих груп ППО / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У ніч на 6 січня росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 128-ма БпЛА.

У Повітряних Силах підтверджують збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших. 49 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

“Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 8:30 нові групи ворожих БпЛА вже заходять з півночі на територію України.


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