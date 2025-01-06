Кримінал

У Сирії продовжують виявляти масові поховання жертв режиму Асада
6 Січня 2025 09:29
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сирія
Місце масового поховання часів правління Башара Асада / Фото: Anadolu

У сирійській провінції Алеппо, в селі Наккарін, виявлено нове масове поховання, яке, ймовірно, містить тіла цивільних осіб, убитих режимом Башара Асада.

За повідомленням TRT Haber, це відкриття стало результатом пошукових робіт і перевірок, які тривають у Сирії після повалення режиму Асада. Масові поховання продовжують виявляти по всій країні.

Людські останки були знайдені в братській могилі. За припущеннями, тіла належать мирним жителям, які стали жертвами репресій. За даними, в могилі знаходиться близько 1500 тіл.

Повідомлення про масові поховання не є новими в Сирії. Однак після повалення Асада повідомлення про тисячі тіл, виявлених у безіменних місцях поховань, дали уявлення про масштаби насильства та репресій за його правління.


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