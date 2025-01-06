ФК “Металіст” відновлює тренування у Харкові

Футбольний клуб “Металіст” розпочне підготовку до весняної частини турніру Першої ліги в групі “Чемпіонська”, тренуючись у Харкові.

Як повідомили у пресслужбі клубу, індивідуальні тренування для футболістів стартують 6 січня за планом, затвердженим тренерським штабом. Гравці, які перебувають у Харкові, працюватимуть на полях дитячо-юнацької футбольної школи “Металіст”.

Загальний навчально-тренувальний збір команди розпочнеться в Ужгороді 3 лютого. Він триватиме два місяці, включаючи щоденні дворазові тренування та контрольні матчі.

Перший матч “Металіст” проведе 6 квітня проти “Металіста 1925”.