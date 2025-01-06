Північна Корея запустила балістичну ракету під час візиту Блінкена в Сеул

Балістична ракета пролетіла 1100 кілометрів, перш ніж впасти у водах між Корейським півостровом і Японією, пише The Associated Press.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ракету запустили з району, розташованого неподалік від столиці Північної Кореї Пхеньяна, і що підготовку до запуску завчасно виявили військові США і Південної Кореї.

Запуск стався в той момент, коли держсекретар США Ентоні Блінкен перебував у Сеулі для переговорів із південнокорейськими союзниками.

Візит Блінкена відбувається на тлі політичних потрясінь у Південній Кореї після указу президента Юн Сук Йоля ввести воєнний стан і подальшого імпічменту парламентом.