Найближчими роками на космодромах США виникнуть затори через зростання кількості запусків, – WSJ

Найближчими роками у США очікується рекордний попит і велика завантаженість основних стартових майданчиків для запуску ракет у космос, оскільки SpaceX та інші компанії планують збільшити кількість польотів, пише The Wall Street Journal.

У 2024 році, який став рекордним за кількістю космічних польотів (понад 150), більшість запусків було здійснено з трьох майданчиків. Найбільш завантаженим став стартовий комплекс на мисі Канаверал у Флориді (67 запусків). Друге місце посіла база Ванденберг у Каліфорнії (47 запусків), а третє – космічний центр Кеннеді у Флориді (26 запусків).

У зв’язку з планами щодо збільшення запусків, як пише WSJ, ці стартові майданчики ризикують зіткнутися із заторами, а резервні не дадуть змоги корисним вантажам вчасно потрапляти в космос, побоюються урядовці та керівники галузі. При цьому будь-яка аварія, за словами колишнього чиновника Федерального управління цивільної авіації Джорджа Нілда, може вивести один з найбільших космодромів з ладу на місяці.

Інші космодроми стикаються зі складнощами під час отримання федерального дозволу, а частина з них не має виходу до моря (ракети зазвичай запускаються з прибережних районів, щоб знизити ризик для населення). Будівництво нових стартових майданчиків біля берега при цьому ускладнене, оскільки місцеві жителі часто стурбовані перешкодами і шумом.

Чиновники намагаються впоратися з цією проблемою, пише WSJ. Федеральне управління цивільної авіації (FAA) очолює групу урядових агентств з розробки національної стратегії космодромів. Звіт щодо цієї роботи очікується 2025 року.