Політика

Розкішний відпочинок Орбана в Індії викликав обурення угорських політиків
6 Січня 2025 10:25
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / Фото: X/PM_ViktorOrban

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан з родиною вирушив на відпочинок до Індії, де оселився в розкішному готелі, що викликало критику, особливо після його заяв про можливу загрозу Третьої світової війни.

Зокрема, угорські ЗМІ повідомляють, що Орбан не анонсував свою відпустку, проте місцеві індійські медіа опублікували статтю, в якій згадується його подорож. Орбан, разом з дружиною, двома дочками та п’ятьма супутниками, вирушив до штату Керала як турист. Ймовірно, одним із його супутників був бізнесмен Крішна Кумар, який керує аюрведичним центром в Угорщині.

Орбан зупинився в п’ятизірковому готелі Fragnant Nature Hotel, де одна ніч коштує близько 100 тисяч форинтів. Відомо, що готель спеціалізується на аюрведичних процедурах, і весь відпочинок Орбана, за оцінками, обійдеться в десять мільйонів форинтів.

Угорські політики критично відреагували на цей візит, наголошуючи на суперечності між заявами Орбана про глобальні загрози та його власним відпочинком в Індії. Лідер угорської опозиції Петер Мадяр запитав: “Як у такій ситуації може відповідальний лідер країни таємно зникнути на іншому кінці світу?”


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