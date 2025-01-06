Кримінал

Поліція шукає хлопця, який намагався підпалити прапорці загиблим військовим на Майдані Незалежності
6 Січня 2025 11:22
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Правоохоронці Києва розшукують хлопця, який намагався підпалити прапорці загиблим військовим на Майдані Незалежності.

Як повідомляє поліція, відео, на якому молодий чоловік обливає прапори рідиною з пляшки для розпалювання і намагається їх підпалити, було виявлено під час моніторингу соцмереж. 

Відео було поширене користувачем з ніком @uanoru.

У роликові чоловік пояснює свої дії, говорячи: “Поки на Ханукії десять загонів поліції, ніхто тут нічого не охороняє”. На питання про причину його вчинку він відповів, що хотів привернути увагу до недостатньої охорони, а також зробити це “заради хайпу”.

Шевченківське управління поліції зареєструвало інформацію і наразі вживає заходів для встановлення особи порушника та його затримання.


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