Поліція шукає хлопця, який намагався підпалити прапорці загиблим військовим на Майдані Незалежності

Правоохоронці Києва розшукують хлопця, який намагався підпалити прапорці загиблим військовим на Майдані Незалежності.

Як повідомляє поліція, відео, на якому молодий чоловік обливає прапори рідиною з пляшки для розпалювання і намагається їх підпалити, було виявлено під час моніторингу соцмереж.

У Києві на Майдані Незалежності вандал намагався спалити прапорці полеглим воїнам

Відеоролик, на якому молодий чоловік обливає прапорці, які встановлюють загиблим військовим, рідиною з пляшки для розпалювача та намагається їх підпалити, поліцейські виявили під час моніторингу pic.twitter.com/SuZJjr71Ie — Сергій Погребецький (@pogrebeckij) January 6, 2025

Відео було поширене користувачем з ніком @uanoru.

У роликові чоловік пояснює свої дії, говорячи: “Поки на Ханукії десять загонів поліції, ніхто тут нічого не охороняє”. На питання про причину його вчинку він відповів, що хотів привернути увагу до недостатньої охорони, а також зробити це “заради хайпу”.

Шевченківське управління поліції зареєструвало інформацію і наразі вживає заходів для встановлення особи порушника та його затримання.