Росіяни руками підлітка-смертника планували підірвати підрозділ Сил оборони на Київщині

Російські спецслужби планували вчинити теракт серед українських військових на Київщині. Для реалізації такого задуму росіяни залучили підлітка, якого збиралися підірвати разом із саморобною вибухівкою.

Про це повідомили і Офісі генпрокурора та СБУ.

В результаті спецоперації було затримано чотирьох учасників агентурної мережі РФ, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де розташований один з підрозділів Сил оборони України.

Підліток, якого використовували для доставки вибухівки, був переодягнений у військову форму українського зразка та мав принести вибухівку в тактичному рюкзаку.

Російські окупанти відстежували його пересування в режимі онлайн і планували підірвати вибухівку, як тільки підліток увійде в приміщення. Проте хлопець не знав, що також стане жертвою вибуху — він вважав, що вибух відбудеться лише після того, як він вийде з будівлі.

“Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі плани та вжила комплекс заходів, щоб запобігти теракту. В результаті неповнолітнього терориста і 3-х інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано”, – повідомили в СБУ.

Фігурантам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду та незаконне поводження з вибуховими речовинами. Їм загрожує довічне ув’язнення.