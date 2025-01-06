Кримінал

Росіяни руками підлітка-смертника планували підірвати підрозділ Сил оборони на Київщині
6 Січня 2025 11:50
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Російські спецслужби планували вчинити теракт серед українських військових на Київщині. Для реалізації такого задуму росіяни залучили підлітка, якого збиралися підірвати разом із саморобною вибухівкою.

Про це повідомили і Офісі генпрокурора та СБУ.

В результаті спецоперації було затримано чотирьох учасників агентурної мережі РФ, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де розташований один з підрозділів Сил оборони України.

Підліток, якого використовували для доставки вибухівки, був переодягнений у військову форму українського зразка та мав принести вибухівку в тактичному рюкзаку.

Російські окупанти відстежували його пересування в режимі онлайн і планували підірвати вибухівку, як тільки підліток увійде в приміщення. Проте хлопець не знав, що також стане жертвою вибуху — він вважав, що вибух відбудеться лише після того, як він вийде з будівлі.

“Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі плани та вжила комплекс заходів, щоб запобігти теракту. В результаті неповнолітнього терориста і 3-х інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано”, – повідомили в СБУ.

Фігурантам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду та незаконне поводження з вибуховими речовинами. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Правоохоронці викрили групу осіб, які планували підірвати підрозділ Сил оборони на Київщині / Фото: СБУ, ОГП

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