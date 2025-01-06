Суспільство

Rheinmetall поставить Україні 180 тисяч снарядів для Gepard
6 Січня 2025 12:48
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допомога, німеччина
Зенітна самохідна установка "Gepard" український військових / Фото: Bild

Німецький концерн Rheinmetall оголосив про підписання контракту з Міністерством оборони України на постачання 180 000 снарядів калібру 35 мм для зенітних установок Gepard.

Ці боєприпаси, зокрема осколково-фугасні з трасувальним елементом (HEI-T), ефективно застосовуватимуться проти дронів та інших повітряних цілей. Виробництво здійснюватиметься на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі, Нижня Саксонія.

Контракт став можливим завдяки швидкій модернізації виробничих потужностей компанії навесні 2023 року через зростання попиту на 35-мм боєприпаси.

Вартість замовлення фінансує уряд Німеччини, постачання планується завершити до 2026 року.


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