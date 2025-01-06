Політика

Біля берегів Тайваню обірвали підводний кабель зв’язку, – FT
6 Січня 2025 09:54
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китай, Тайвань
Маршрут судна Shunxing39 у період з 5 грудня 2024 року по 3 січня 2025 року

3 січня вантажне судно Shunxing39, яке плаває під прапором Камеруну, пошкодило комунікаційний кабель поблизу порту Кілунг на Тайвані. Про це повідомили тайванські телекомунікаційні компанії Chunghwa Telecom та берегова охорона.

Незважаючи на інцидент, з’єднання було оперативно відновлено завдяки перенаправленню трафіку через інші міжнародні підводні кабелі, пише Financial Times.

Хоча судно ходить під прапором Камеруну, проте офіційні особи Тайваню заявили, що воно належить компанії Jie Yang Trading Limited, зареєстрованій у Гонконзі громадянином Китаю.

Пошкоджений кабель є частиною Транстихоокеанської експрес-кабельної системи (Trans-Pacific Express), що з’єднує Тайвань із західним узбережжям США. Система належить міжнародному консорціуму, до якого входять компанії AT&T (США), NTT (Японія), Korea Telecom (Південна Корея) та китайські оператори China Telecom і China Unicom.


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