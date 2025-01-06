На Харківщині троє поліцейських поранені через удар російського дрона “Молнія”

6 січня у Куп’янському районі російський дрон “Молнія” атакував правоохоронців, внаслідок чого троє поліцейських отримали поранення. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає “Суспільне”.

Постраждалих доставлено до лікарні, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Напередодні, 5 січня, два дрони “Молнія” завдали ударів по Харкову, зокрема по Київському та Холодногірському районах.

Ця “Молнія-1″ створена практично із мотлоху, однак все одно вона небезпечна, бо несе бойовий заряд”, — сказав Синєгубов.