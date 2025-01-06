Суспільство

У Лос-Анджелесі оголосили переможців премії “Золотий глобус”
6 Січня 2025 12:12
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кіно
Нагороди "Золотий глобус" / Фото: REUTERS

82-а церемонія вручення нагород Голлівудської асоціації іноземної преси відбулася 5 січня в Лос-Анджелесі.

Картина “Бруталіст” режисера Брейді Корбета стала переможцем “Золотого глобуса” 2025 року в номінації “Найкращий фільм (драма)”. У номінації “Найкращий фільм (комедія або мюзикл)” перемогла картина Жака Одіара “Емілія Перес”. Вона ж виграла в номінації “Найкращий фільм іноземною мовою”.

Найкращим анімаційним фільмом визнано латвійський мультфільм “Flow” режисера Гінтса Зілбалодіса.

Нагороду за найкращий драматичний серіал отримав “Шьоґун”, за найкращий комедійний серіал – “Хитрощі”, а найкращий міні-серіал – “Оленя”.

Найкращим режисером 2025 року за версією “Золотого глобуса” став Брейді Корбет (“Бруталіст”).


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