Внаслідок розливу мазуту в Керченській протоці загинули понад 30 дельфінів

Щонайменше 32 дельфіни загинули через аварію, що сталася 15 грудня в Керченській протоці за участі двох російських танкерів. Про це повідомляє російський науково-екологічний центр порятунку дельфінів “Дельфа”.

“Судячи за станом тіл — швидше за все основна частина цих китоподібних загинула в перші 10 днів після катастрофи. І зараз їх продовжує виносити море. Постраждали, в основному, азовки, які завжди були найбільш вразливими китоподібними”, — йдеться у повідомленні центру.

Як повідомляли, вранці, 15 грудня, поряд з Керченською протокою почали тонути два російські кораблі “Волгонефть 212” та “Волгонефть 239”.

Greenpeace попереджає, що цей розлив може мати серйозні наслідки для екології регіону.