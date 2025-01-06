Суспільство

Внаслідок розливу мазуту в Керченській протоці загинули понад 30 дельфінів
6 Січня 2025 10:52
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екологія, крим
Загиблі дельфіни викинуті на берег Криму / Дельфа

Щонайменше 32 дельфіни загинули через аварію, що сталася 15 грудня в Керченській протоці за участі двох російських танкерів. Про це повідомляє російський науково-екологічний центр порятунку дельфінів “Дельфа”.

“Судячи за станом тіл — швидше за все основна частина цих китоподібних загинула в перші 10 днів після катастрофи. І зараз їх продовжує виносити море. Постраждали, в основному, азовки, які завжди були найбільш вразливими китоподібними”, — йдеться у повідомленні центру.

Як повідомляли, вранці, 15 грудня, поряд з Керченською протокою почали тонути два російські кораблі “Волгонефть 212” та “Волгонефть 239”.

Greenpeace попереджає, що цей розлив може мати серйозні наслідки для екології регіону.


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