Суспільство

Танкер із мазутом зазнав аварії в Керченській протоці
15 Грудня 2024 12:16
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катастрофа, море
Танкер «Волгонефть 212» зазнає лиха в Керченській протоці, на його борту перебуває екіпаж із 13 осіб / Скриншот відео

У Керченській протоці в районі 8 кілометрів від берега зазнав аварії танкер «Волгонефть 212», на борту якого перебувають 13 осіб екіпажу. Попередньо, судно завантажено мазутом, повідомляє МНС РФ.

«У зв’язку зі складними погодними умовами, сильним шквалистим вітром і хвилями моря до семи балів, судно отримало пошкодження і запросило допомогу», – повідомили у відомстві.

У МНС додали, що «на судні присутні нафтопродукти, інформація про розлив уточнюється».

Наразі проводиться рятувальна операція. До місця події направлено рятувальне судно.

Також перевіряється інформація про можливий другий танкер, який, як вважається, зазнає аварії поблизу першого судна.


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