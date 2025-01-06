Президент Азербайджану назвав Росію винною в авіакатастрофі літака AZAL

Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив упевненість, що за катастрофу літака авіакомпанії AZAL, яка сталася 25 грудня, відповідальна Росія. Про це повідомляє Azertag.

“Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації”, – сказав Алієв.

Він наголосив, що Азербайджан вимагає прозорого розслідування, покарання винних та справедливого ставлення до постраждалих і їхніх родин.

За словами Алієва, наразі триває розшифровка чорних скриньок літака, і вже найближчим часом буде відома попередня картина трагедії. “Це стане важливим етапом у розслідуванні та притягненні винних до відповідальності”, – зазначив президент.

Нагадаємо, 25 грудня в місті Актау, Казахстан, розбився літак із 67 людьми на борту. Унаслідок катастрофи загинули 38 осіб. За повідомленнями, російський президент Володимир Путін двічі зателефонував Алієву після катастрофи, висловивши співчуття та вибачення через “трагедію у повітряному просторі Росії”.