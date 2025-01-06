Політика

Трамп, гарантії безпеки та вибори: Зеленський записав подкаст з Фрідманом
6 Січня 2025 07:31
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Президент Володимир Зеленський дав тригодинне інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману, в якому розповів про українське бачення справедливого миру, причини російської агресії та готовність до співпраці з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа.  

Лекс Фрідман зазначив, що його метою було “відіграти свою маленьку роль у досягненні миру”.  

“Я вірю, що президенти Зеленський, Путін і Трамп мають зустрітися незабаром після 20 січня цього року і докласти всіх зусиль для перемовин про припинення вогню і гарантії безпеки, які відкриють шлях до довгострокового миру. Під час нашої розмови ми обговорили декілька таких ідей. Як я вже говорив, однією з моїх головних цілей було просування до миру”, — сказав Фрідман.  

Зеленський відмовився давати інтерв’ю російською  

“Сьогодні було 73 ракетних удари по нас, загинули люди. Сьогодні було понад 100 дронів. Так, і це ж щоденна історія. Б’ють люди, які розмовляють російською. Б’ють по людях, яким ще нещодавно розповідали, що вони насправді захищають російськомовних. І тому я не поважаю ні керівника чи директора сьогоднішньої Росії, ні цей народ”, — сказав Зеленський.  

Президент також додав, що не хоче давати привід для нових маніпуляцій Путіна про “єдиний народ”.  

“Вони говорять мовою зброї. Знаєте, я на початку війни звертався до росіян російською. Нуль. Вони німі. Вони не чують. Оскільки ці люди глухі і почали окупацію, нібито з захисту російської мови, я щиро їх зневажаю. Тому при всій повазі хотів би давати інтерв’ю українською мовою”, — зазначив він.  

Зеленський nfrj; заперечив твердження про нібито заборону російської мови в Україні.  

“Це неправда. У нас є люди, які говорять російською. У нас сьогодні неповага до російської через росіян. Вони вбили дуже багатьох російськомовних людей на сході. Вони зруйнували їхні оселі. Зруйнували їхнє життя. Це дуже-дуже важливий і чутливий момент”, — пояснив президент.  

Розмова з Лукашенком  

Зеленський розповів, що у перші дні війни мав телефонну розмову з Олександром Лукашенком, який просив вибачення за ракетні удари з території Білорусі.  

“У перші дні війни я говорив з Лукашенком телефоном. І він перепрошував. І він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Це його слова. У мене є свідки і я перепрошую, він сказав: “Ти повір, Володя, це не я”.  

За словами президента, він сказав Лукашенкові, що він “такий самий убивця”. Водночас білоруський лідер переконував, що “не можна воювати з росіянами”.

Потім, за словами Зеленського, Лукашенко запропонував Україні у відповідь вдарити по Мозирському нафтопереробному заводу в Білорусі.

Інавгурація Дональда Трампа

На питання про можливість відвідування інавгурації Дональда Трампа, Зеленський відповів, що приїде лише у разі офіційного запрошення.  

“Я б хотів приїхати на інавгурацію, але я не можу приїхати, якщо президент Трамп мене не запросить. Це некрасиво. Я така людина — в гості без запрошення не можу”, — сказав він.  

Водночас Зеленський припустив, що Трамп міг би стати першим світовим лідером, який прилетить в Україну на літаку після закінчення війни.  

“Війна закінчиться і президент Трамп може бути першим лідером, який прилетить на літаку. Мені здається, це було б символічно”, — зазначив він.  

Про гарантії безпеки та переговори  

Президент підкреслив, що переговори з РФ можливі лише після отримання серйозних гарантій безпеки від США та Європи.  

“Україна має повне право на те, щоб її голос був найгучнішим в цьому, бо війна у нас. І ми з Трампом домовимось, і потім, якщо, а я впевнений, що він може запропонувати сильні гарантії безпеки разом з Європою. І після цього може бути вже розмова з росіянами”, — пояснив Зеленський.  

Президент також закликав до продовження антиросійських санкцій, зокрема енергетичних, і запропонував використовувати заморожені російські активи для придбання зброї у США.  

Вибори в Україні  

Зеленський зазначив, що вибори в Україні можуть відбутися лише після завершення воєнного стану або змін у законодавстві.  

“Я вважаю, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану, це за законом. Або парламентарям треба зібратися і змінювати законодавство, що буде зробити дуже важко, тому що суспільство проти. Ми хочемо вибори, яким можна довіряти”, — сказав він.  

На запитання про можливість балотуватися на другий термін, Зеленський відповів, що це залежатиме від закінчення війни, волі народу та його родини.


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