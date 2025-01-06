На фронті за добу відбулося 184 боєзіткнень, найгарячіші – Покровський та Курський напрямки

За минулу добу відбулося 184 боєзіткнень, понад 45 з яких в Курські області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони завдали двадцять шість ударів по районах зосередження особового складу Росії, уразили 4 пункти управління БпЛА, 3 засоби ППО та 5 артзасобів. Також українські захисники знешкодили 14 танків, 45 бронемашин.

На Харківському напрямку відбулося дві російські атаки в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки РФ поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку Росія атакувала 12 разів неподалік населених пунктів Надія, Твердохлібове, Зарічне, Новосергіївка та Першотравневе.

На Краматорському напрямку росіяни сім разів атакували у районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку відбулося 12 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Кримського.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 51 штурм та наступ в районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Основні зусилля росіяни зосередили у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку відбулося 13 штурмів неподалік Янтарного, Нового Комара, Новодарівки та в напрямку Константинополя.

На Придніпровському напрямку відбулася одна атака РФ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань Росії не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями Росія зі своєї території продовжує застосовувати артилерію та БпЛА по українських населених пунктах.

У Курській області РФ російська авіація завдає ударів керованими авіабомбами по території Росії. Станом на ранок відомо про вісім авіаударів із застосуванням 14 КАБів та 445 артобстрілів. Українські військові відбили 47 атак російської армії.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1550 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 45 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, одну РСЗВ, два засоби ППО, одну важку вогнеметну систему, 178 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 116 одиниць автомобільної техніки та чотири одиниці спецтехніки окупантів.