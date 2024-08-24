У ЄС обговорять відправлення європейських військових інструкторів в Україну

Міністри закордонних справ і оборони країн Євросоюзу вперше обговорять можливість відправки в Україну європейських військових інструкторів, повідомляє німецька газета Die Welt. За даними видання, обговорення відбудеться в середині наступного тижня.

Цю тему також обговорюватимуть 27 серпня на зустрічі представників європейських країн у Комітеті з політики та безпеки ЄС. За інформацією газети, остаточне рішення з цього питання має бути ухвалено не пізніше листопада 2024 року. Die Welt зазначає, що в середині листопада закінчується мандат Європейської тренувальної місії для українських військових (EUMAM UKR).

Очікується, що програму навчання продовжать. Її також можуть поширити на навчання військових ЗСУ в Україні. Поки що, пише газета, європейські інструктори проводять для українських солдатів тренінги в ЄС – переважно на території Польщі та Німеччини.

За даними видання, неофіційні обговорення можливої відправки європейських інструкторів в Україну відбулися в Брюсселі ще в липні. Цю ідею підтримали Франція, Польща, Данія, Швеція та країни Балтії. Проти виступила Німеччина, яка побоюється зростання ескалації. Її підтримали Австрія, Словенія, Угорщина і Мальта.

Welt пише, що серед чиновників у Брюсселі поширюється секретна доповідь «Стратегічний огляд навчальної місії ЄС в Україні», яка і стане основою обговорення. Її автори описують недоліки наявної програми навчання, переваги відправки європейських інструкторів, а також попереджають про можливу «різку реакцію» РФ і удар по європейських інструкторах безпілотниками або ракетами.

Серед іншого в документі, який опинився в розпорядженні журналістів, ідеться про те, що Київ очікує до 150 тисяч нових призовників після «травневої мобілізації», а також створення 10 нових піхотних бригад.