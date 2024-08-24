Політика

У ЄС обговорять відправлення європейських військових інструкторів в Україну
24 Серпня 2024 16:36
читать на русском →
допомога
Українських солдатів готують до війни в кількох країнах ЄС / Фото AFP

Міністри закордонних справ і оборони країн Євросоюзу вперше обговорять можливість відправки в Україну європейських військових інструкторів, повідомляє німецька газета Die Welt. За даними видання, обговорення відбудеться в середині наступного тижня.

Цю тему також обговорюватимуть 27 серпня на зустрічі представників європейських країн у Комітеті з політики та безпеки ЄС. За інформацією газети, остаточне рішення з цього питання має бути ухвалено не пізніше листопада 2024 року. Die Welt зазначає, що в середині листопада закінчується мандат Європейської тренувальної місії для українських військових (EUMAM UKR).

Очікується, що програму навчання продовжать. Її також можуть поширити на навчання військових ЗСУ в Україні. Поки що, пише газета, європейські інструктори проводять для українських солдатів тренінги в ЄС – переважно на території Польщі та Німеччини.

За даними видання, неофіційні обговорення можливої відправки європейських інструкторів в Україну відбулися в Брюсселі ще в липні. Цю ідею підтримали Франція, Польща, Данія, Швеція та країни Балтії. Проти виступила Німеччина, яка побоюється зростання ескалації. Її підтримали Австрія, Словенія, Угорщина і Мальта.

Welt пише, що серед чиновників у Брюсселі поширюється секретна доповідь «Стратегічний огляд навчальної місії ЄС в Україні», яка і стане основою обговорення. Її автори описують недоліки наявної програми навчання, переваги відправки європейських інструкторів, а також попереджають про можливу «різку реакцію» РФ і удар по європейських інструкторах безпілотниками або ракетами.

Серед іншого в документі, який опинився в розпорядженні журналістів, ідеться про те, що Київ очікує до 150 тисяч нових призовників після «травневої мобілізації», а також створення 10 нових піхотних бригад.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
24 Серпня 2024 18:14

На Покровському напрямку росіяни здійснили 39 штурмових дій
24 Серпня 2024 18:44

Різанина в Золінгені: затримано 15-річного підлітка з Киргизстану
24 Серпня 2024 18:35

Влада Німеччини збереже за українськими біженцями право на отримання статусу переселенців
24 Серпня 2024 16:36

У ЄС обговорять відправлення європейських військових інструкторів в Україну
24 Серпня 2024 16:03

Україна встигне підготуватися до зими – Галущенко
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
усі думки