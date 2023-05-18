Кримінал

У японця-волонтера з Харкова втретє на пошті грабують посилки

18 Травня 2023 18:20
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укрпошта, волонтер

Японець Фумінорі Цучико, який переїхав до Харкова після початку війни та волонтерить на Салтівці, вже втретє за рік отримав розграбовану посилку на пошті у Харкові.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні безжальна і невимовна реальність України!! Поштову (посилку), надіслану з Берліна в моєму приватному кабінеті, відкрили співробітники поштового відділення, і більшість речей всередині було вкрадено. Втретє за цей рік», – поскаржився японський волонтер Фумінорі Цучико.

Розграбували на пошті також останні два пакети з Японії. У першому були товари високого класу, такі як ліхтарики, лампи тощо. У другій посилці були подарунки для дітей: дитячий одяг, прикраси та Пікачу – це теж поцупили.

Оскільки більшість речей викрали і цього разу, японець пішов у поштове відділення разом із помічницею Наталкою.

Виявилося, що міжнародні посилки «Укрпошти» не мають трекера, тому волонтер не може розслідувати, де саме була його посилка і хто ж її пограбував. Також неможливо обернути скотчем всю коробку навколо, щоб її не розкрили зловмисники.

«По перше, працівники поштового відділення не вибачаються. Вибачаюся перед усіма японським прихильникам. Ніяк не можу запобігти цьому. Не надсилайте на цю пошту. Вибачте за егоїстичну частину, але підтримка грошима – це найкраще. Коли ви кажете, що це посилка з Японії, вас пограбують першим», – підсумував японець.


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