У Воронезькій області впав російський Су-34

Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 розбився у середу, 20 вересня. Аварія сталася на території Росії.

Російські ЗМІ, посилаючись на Міністерство оборони РФ, пишуть, що аварія сталася сьогодні зранку.

За словами росіян, винищувач Су-34 впав у Воронезькій області Росії. Екіпаж літака нібито встиг катапультуватися, його евакуювали.

Інших деталей інциденту, а також причини аварії – поки невідомі.

Зазначимо, Росія називає винищувач-бомбардувальник Су-34 “новітньою розробкою”, але літак був створений у часи СРСР і здійснив перший політ в 1990 році. Су-34 є модифікацією більш відомого Су-27.