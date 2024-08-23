Кримінал

У Волгоградській області РФ в’язні захопили колонію
23 Серпня 2024 14:39
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росія
У Волгоградській області РФ ув'язнені захопили заручників у колонії / Скриншот з відео

Ув’язнені виправної колонії № 19 у Волгоградській області РФ захопили заручників, повідомила прес-служба ФСВП.

“У ВК-19 під час засідання дисциплінарної комісії засуджені захопили в заручники співробітників виправної установи. Наразі проводяться заходи щодо звільнення заручників”, – заявили у відомстві. ВК-19 розташована в місті Суровікіно за 130 кілометрів на захід від Волгограда. Це колонія суворого режиму.

ФСВП повідомила, що внаслідок захоплення “є постраждалі”, проте не навела деталей. ТАСС із посиланням на оперативні служби пише про одного загиблого. Shot уточнює, що це черговий, який спробував чинити опір нападникам.

Скільки всього захоплено заручників – незрозуміло. Shot стверджує, що в заручники взяли начальника колонії Андрія Дев’ятова і його заступника. За даними Baza, Дев’ятову вдалося втекти, але він дістав поранення і зараз перебуває в реанімації, за версією Shot – начальника колонії “видали” самі злочинці.

За попередніми даними, нападників троє або четверо. Вони можуть бути причетні до ІДІЛ, стверджують Baza і Mash – як і ув’язнені, які захопили заручників у СІЗО-1 в Ростові-на-Дону в червні. За даними цих телеграм-каналів, загарбники вимагали два мільйони доларів і вертоліт.


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