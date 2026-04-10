У Волгоградській області РФ після нічної атаки дронів горить перекачувальна станція “Тингута”

10 квітня у Росії внаслідок нічної атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на нафтоперекачувальній станції “Тингута” у Волгоградській області. Пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач і газопровід.

Про це повідомляють губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров та Telegram-канал Exilenova+.

За словами Бочарова, внаслідок нічної атаки українських дронів помер від поранення уламками БпЛА мешканець СНТ “Мічуринець” у місті Волзький.

“У Світлоярському районі пошкоджено ємність із нафтопродуктами, сталося займання. Протипожежні сили ведуть гасіння пожежі”, – додав він.

У Суровікінському районі, за уточненими даними, пошкоджено 13 приватних домоволодінь, лінію електропередач і газопровід. Розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

За даними аналітиків Exilenova+, під удар потрапив магістральний нафтопродуктопровід “Волгоград – Тихорєцьк”, який використовується для транспортування дизельного пального на південь Росії. Маршрут проходить від Волгоградського НПЗ через ГПС “Тингута” до Тихорєцька з подальшим напрямком на Новоросійськ.

За наявною інформацією, пожежу на ГПС “Тингута” видно на відстані близько 25 кілометрів.