Безпілотники змінюють хід війни: Зеленський подякував воїнам СБС

11 червня Україна вперше відзначає День Сил безпілотних систем.

За словами президента України Володимира Зеленського, сучасну війну вже неможливо уявити без дронів, а українські безпілотні системи успішно виконують завдання як на лінії фронту, так і завдають ударів по важливих об’єктах противника на значній відстані вглиб його території.

Президент зазначив, що результати роботи операторів безпілотників фіксуються, а завдяки їхній точності та майстерності втрати Росії вже тривалий час перевищують 30 тисяч убитих і поранених щомісяця.

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Глава держави подякував військовослужбовцям Сил безпілотних систем, розробникам українських технологій та всім, хто працює над забезпеченням переваги України на полі бою.

Також Зеленський висловив вдячність усім, хто сприяє зменшенню військових можливостей Росії та посиленню безпеки України.