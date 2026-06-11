У Белфасті спалахнули антиіммігрантські заворушення: палили будинки та автомобілі

У Белфасті другу ніч поспіль тривали заворушення, які спалахнули після ножового нападу на місцевого жителя. Групи людей у масках нападали на будинки, підпалювали автомобілі та влаштовували безлади, спрямовані проти представників етнічних меншин, повідомляє Reuters.

Заворушення почалися після того, як у соцмережах поширилося відео нападу, під час якого чоловік на ім’я Стівен Оґілві втратив око. Його родина виступила із закликом до спокою та наголосила, що підтримує лише мирні форми протесту.

У заяві сім’я потерпілого зазначила, що багато мігрантів роблять цінний внесок у розвиток країни, а трагедія не повинна використовуватися для розпалювання ворожнечі та поділу суспільства.

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер засудив насильство та заявив, що вигнання людей із власних домівок не є правильною реакцією на подію.

Тим часом у суді постав 30-річний громадянин Судану Хаді Алодід, якого обвинувачують у замаху на вбивство. Суд ухвалив залишити його під вартою. За даними суду, потерпілий отримав серйозні поранення обличчя та спини.

Поліція застосувала водомети та броньовану техніку проти учасників заворушень, які кидали цеглу та феєрверки в правоохоронців. Водночас масштаби безладів були меншими, ніж напередодні.

Під час погромів було спалено кілька автомобілів, автобус і житлові будинки. Політики та місцеві релігійні діячі заявили, що серед основних жертв нападів були темношкірі мешканці міста.

Перший міністр Північної Ірландії Мішель О’Ніл назвала дії нападників «огидною боягузливістю». Міністерка юстиції Північної Ірландії Наомі Лонг заявила, що окремі особи використали страх і гнів після нападу для розпалювання ненависті до людей, які мають такий самий колір шкіри, як підозрюваний.

Поліція повідомила про залучення додаткових 200 співробітників для підтримання порядку. За даними перепису населення 2021 року, 96,6% жителів Північної Ірландії становлять білі, а кількість расистських інцидентів у 2025 році досягла рекордного рівня.