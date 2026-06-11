Сили оборони знешкодили 195 ворожих БПЛА з 221, зафіксовані влучання на 9 локаціях

У ніч на 11 червня (з 18:00 10 червня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 221 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 195 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

“Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА” , – йдеться у повідомленні.

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