Європа хоче залучити Трампа до нового мирного плану щодо України

Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують використати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом під час саміту G7 у Франції наступного тижня, щоб заручитися його підтримкою нових мирних переговорів між Україною та Росією. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом обговорень.

За словами співрозмовників агентства, Лондон, Париж і Берлін вважають, що ситуація на фронті змінилася на користь України, що створює можливість для нових переговорів, які виходитимуть за межі домовленостей, що обговорювалися після зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці минулого року.

Лідери так званої групи E3 виступають за негайне припинення вогню по нинішній лінії фронту як відправну точку для переговорів. Також вони пропонують надати Україні надійні гарантії безпеки, включно з розгортанням багатонаціональних сил.

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Відповідні пропозиції були викладені у спільній заяві лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та президента України Володимира Зеленського після переговорів у Лондоні.

За даними джерел, європейські країни прагнуть посилити свою роль у майбутніх переговорах, оскільки переговорний процес під егідою США фактично зайшов у глухий кут через зосередженість Вашингтона на конфлікті з Іраном.

У Європі розраховують, що підтримка Трампа допоможе посилити тиск на Росію та створити умови для багатосторонніх переговорів за участю представників Європи, США, України та Росії вже наступного місяця.

Крім того, Велика Британія та Європейський Союз працюють над новим пакетом санкцій проти Росії, який можуть запровадити найближчими тижнями.

Водночас президент РФ Володимир Путін минулого тижня розкритикував роль європейських лідерів як посередників, заявивши, що вони перебувають на боці України. Він також відкинув пропозицію Зеленського провести прямі переговори.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна зараз перебуває в сильній позиції у військовому, політичному та економічному плані, а тому настав час для активнішого дипломатичного діалогу з Росією. За його словами, Франція, Німеччина та Велика Британія мають відігравати провідну роль у цьому процесі.