Конотоп без електрики й води після ранкової атаки

У Конотопі Сумської області вранці 11 червня росіяни атакували інфраструктуру.

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

“…був приліт по транспортній інфраструктурі міста…”, – йдеться у повідомленні.

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Перед цим він зауважив: “Приліт о 7:01 – удар по інфраструктурі міста. Частина міста без газопостачання та є пошкодження житлових будинків”.

“Стало відомо про одну постраждалу жінку, 1984 року народження. Уламкове поранення ноги…

Допомогу вже надано, жінка не госпіталізована, проходить лікування амбулаторно”, – зазначив Семеніхін.

Він також додав: “Місто без електроенергії й без водопостачання… Це наслідок ранкового ворожого удару… Вода подається за графіком, тому зробіть запаси”.