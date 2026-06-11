        Події

        Конотоп без електрики й води після ранкової атаки

        Віктор Алєксєєв
        11 Червня 2026 08:49
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        Ліквідація наслідків атаки на Конотоп. Архівне фото. 28 квітня 2026 / Фото: ДСНС
        Ліквідація наслідків атаки на Конотоп. Архівне фото. 28 квітня 2026 / Фото: ДСНС

        У Конотопі Сумської області вранці 11 червня росіяни атакували інфраструктуру.

        Про це у Телеграмі повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

        “…був приліт по транспортній інфраструктурі міста…”, – йдеться у повідомленні.

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        Перед цим він зауважив: “Приліт о 7:01 – удар по інфраструктурі міста. Частина міста без газопостачання та є пошкодження житлових будинків”.

        “Стало відомо про одну постраждалу жінку, 1984 року народження. Уламкове поранення ноги…

        Допомогу вже надано, жінка не госпіталізована, проходить лікування амбулаторно”, – зазначив Семеніхін.

        Він також додав: “Місто без електроенергії й без водопостачання… Це наслідок ранкового ворожого удару… Вода подається за графіком, тому зробіть запаси”.


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