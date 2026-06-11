Старт чемпіонату світу з футболу в Мехіко опинився під загрозою через масові протести

За кілька годин до відкриття чемпіонату світу з футболу в столиці Мексики влада посилила заходи безпеки через заплановані акції протесту, які можуть ускладнити доступ уболівальників до стадіону та інших локацій турніру, повідомляє Bloomberg.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що ситуація перебуває під контролем і церемонія відкриття пройде успішно. За її словами, глядачам рекомендують вирушати на матч заздалегідь, щоб уникнути можливих затримок.

На стадіоні «Ацтека», де відбудеться матч-відкриття, очікується близько 90 тисяч уболівальників. Водночас до арени можуть вирушити одразу сім різних протестних маршів, організованих учителями, фермерами, пенсіонерами, а також працівниками транспорту та медичних закладів.

Реклама

Реклама

Для забезпечення порядку влада залучила понад 50 тисяч поліцейських. Їхнім завданням стане охорона стадіону, аеропорту та фан-зон, а також недопущення блокування транспортних шляхів.

Особливе занепокоєння викликають акції профспілки вчителів CNTE, яка вимагає підвищення зарплат на 100%, вважаючи запропоноване урядом підвищення на 9% недостатнім. Крім того, учасники протестів домагаються посилення трудових гарантій і повернення до попередньої державної пенсійної системи.

Протягом останніх тижнів активісти неодноразово блокували ключові магістралі Мехіко та вступали в сутички з поліцією. У середу також сталися конфлікти між протестувальниками та місцевими підприємцями, які скаржаться на падіння продажів у розпал туристичного сезону.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно подякував мексиканській владі за підготовку турніру та визнав, що під час змагань у Мексиці, США та Канаді можливі окремі труднощі.

Попри запевнення влади, що протести не завадять проведенню турніру, деякі акції вже вплинули на транспортне сполучення в історичному центрі Мехіко, де заплановано офіційну фан-зону та колективний перегляд матчу-відкриття між збірними Мексики та Південної Африки.