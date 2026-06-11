Росія за добу втратила ще 1310 військових

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1310 російських військових. Загальні бойові втрати армії РФ з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять 1 378 820 осіб.

За даними Генерального штабу ЗСУ, також знищено шість танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню та два засоби протиповітряної оборони.

Крім того, російська армія втратила 2120 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 326 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 10 одиниць спеціальної техніки та дев’ять наземних робототехнічних комплексів.

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Загалом від початку війни Росія втратила 12 010 танків, 24 727 бойових броньованих машин, 43 787 артилерійських систем, 1 859 РСЗВ, 1 416 засобів ППО, 436 літаків, 353 гелікоптери, 342 651 БПЛА, 4 733 крилаті ракети, 33 кораблі та катери, два підводні човни, 105 498 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 4 277 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються.