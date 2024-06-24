У ВМС розповіли деталі атаки на російські бази підготовки операторів БпЛА у Єйську

21 червня силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, було уражено об’єкти військового полігону 726-го навчального центру ППО ( в/ч 33859, Єйськ ) у Краснодарському краї.
Як зазначили у ВМС, цей заклад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів.
За даними ВМС в результаті удару було знищено:
- “Shahed-136”/”Герань-2” – 20 од.;
- ударний БПЛА “Ланцет” – 50 од.;
- розвідувальний БПЛА “ZALA” – 40 од.;
- розвідувальний БПЛА “SuperCam” – 10 од.
“Також є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги”, – додали у ВМС.